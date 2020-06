Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor va lucra in sesiune extraordinara in perioada 1 – 15 iulie, informeaza AGERPRES . Decizia a fost luata luni, in sedinta Biroului permanent al Camerei Deputatilor, la propunerea presedintelui forului, Marcel Ciolacu. Printre proiectele care se vor regasi pe ordinea de zi a sesiunii…

- Decizia a fost luata astazi, in ședința Biroului Permanent, la propunerea președintelui forului, Marcel Ciolacu. Printre proiectele care se vor regasi pe ordinea de zi se afla propunerea legislativa a USR „Fara penali in funcții publice”. Conducerea Camerei Deputaților a mai decis sa invite, pe 6 iulie,…

- Camera Deputatilor va lucra in sesiune extraordinara in perioada 1 - 15 iulie. Decizia a fost luata luni, 29 iunie, in sedinta Biroului permanent al Camerei Deputatilor, la propunerea presedintelui forului, Marcel Ciolacu. Printre proiectele care se vor regasi pe ordinea de zi a…

- Decizia a fost luata luni, in sedinta Biroului permanent al Camerei Deputatilor, la propunerea presedintelui forului, Marcel Ciolacu, potrivit Agerpres.Citește și: SURSE Microfoanele și camerele anchetatorilor ar fi fost descoperite de pretinșii delapidatori de pe Otopeni - S-a intervenit…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a convocat o sesiune extraordinara a forului legislativ, pe ordinea de zi urmand sa figureze cele trei proiecte ”Fara penali in funcții publice”, depuse anul trecut in Parlament de USR, PNL și PSD, au declarat surse politice pentru Digi24.ro.

- Avand in vedere necesitatea consultarii reale și valorificarii poziției parții patronale, pentru o reforma majora a legislației speciale privind negocierile colective, conflictele de munca și dialogul social, in contextul in care Propunerea legislativa privind dialogul social, inregistrata la Camera…

- Adoptarea tacita in Camera Deputaților a proiectului de lege este o dovada de iresponsabilitate și consideram absolut necesar ca aceasta eroare majora sa fie reparata de catre camera decizionala, Senatul Romaniei.UNPR respinge categoric intregul conținut al proiectului de act normativ privind…

- Comisia de buget a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport favorabil la proiectul de lege privind aplicarea unor scutiri de la plata chiriei pentru perioada starii de urgenta.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare amanarea, la cerere, de la plata chiriei pentru folosinta imobilelor…