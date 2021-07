Senatorul Viorel Badea a fost ales in functia de presedinte al Biroului Politic al PNL Diaspora in urma votului exprimat, duminica, la Milano, in cadrul Comitetului de coordonare a filialei, reunit in sedinta de alegeri.



Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a PNL Diaspora, au fost prezenti delegati din Austria, Belgia, SUA, Italia, Spania, Germania, Olanda, Grecia, Franta, Republica Moldova, Irlanda.



Alaturi de Viorel Badea, din conducerea PNL Diaspora mai fac parte: Valentin Fagarasian si Mihai Barbu - prim-vicepresedinti; Brumar Ioan, Burlacu Rares, Cinta Georgiana,…