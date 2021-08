Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden, presedintele Statelor Unite, i-a transmis presedintelui rus Vladimir Putin ca SUA va da curs „oricaror actiuni necesare” pentru a opri atacurile cibernetice organizate de pe teritoriul Rusiei.

- CHIȘINAU, 28 iun - Sputnik. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat in articolul sau publicat in revista ”Rusia in afaceri globale” ca declarațiile venite de la Washington dupa summitul de la Geneva a președinților rus și american, Vladimir Putin și Joe Biden, nu corespund c poziția…

- Acordul privind desfașurarea de consultari legate de stabilitatea strategica, convenit de președinții Rusiei și al Statelor Unite, Vladimir Putin și Joe Biden, la intalnirea lor de la Geneva, insufla speranța ca, la expirarea termenului de valabilitate a Tratatului START-3, peste patru ani și jumatate,…

- Negocierile președinților Rusiei și Statelor Unite, Vladimir Putin și Joe Biden, care au avut loc miercuri, la Geneva, s-au desfașurat ”mai degraba cu semnul plus”. Parțile au reușit sa ințeleaga unde se poate coopera și unde nu se reușește inca așa ceva, a declarat secretarul de presa al președintelui…

- Joe Biden a spus ca i-a transmis clar lui Vladimir Putin ca agenda sa nu este impotriva Rusiei, dar Statele Unite vor continua sa ridice probleme legate de drepturile fundamentale ale omului.„Avem o responsabilitate unica de a gestiona relatiile intre doua natiuni puternice, o relatie stabila si predictibila…

- Intalnirea celor doi președinți a inceput miercuri in jurul orei 14.25, ora Romaniei. Este prima dintre Biden și Putin, ca șefi de stat, dupa 11 ani, cand vicepremierul SUA pe atunci a avut o intrevedere cu liderul Federației Ruse. Intalnirea de miercuri de la vila La Grange de pe malul lacului Geneva…

- Veste importanta: intalnirea președintelui Rusiei cu cel al Statelor Unite, despre care s-a tot vorbit pana acum, chiar va avea loc – s-a anunțat oficial ca Vladimir Putin și Joe Biden se vor intalni la 16 iunie, la Geneva, scrie senatorul Konstantin Kosaciov intr-un comentariu preluat de Rossiiskaia…

- Rusia promite sa sustina Tadjikistanul, pe fondul amplificarii tensiunilor in Afganistan Rusia lucreaza la intarirea bazei sale militare din Tadjikistan si va face tot posibilul pentru sustinerea fostei republici sovietice, pe fondul amplificarii tensiunilor din Afganistan, a declarat, sambata,…