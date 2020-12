Stiri pe aceeasi tema

- Personalul operativ al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) va verifica, in perioada urmatoare, modul de respectare a masurilor de protectie sanitara, inclusiv restrictiile impuse la nivelul localitatilor care se afla in carantina, urmand sa fie organizate filtre si patrule mixte, astfel incat sa se…

- Pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul tip de coronavirus, politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, ai Direcției de Sanatate Publica, ai Directiei Sanitar…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, i-a transmis ministrului finanțelor, Florin Cițu, o intrebare cu privire la necesitatea actualizarii Codului fiscal cu privire la deducerea personala pentru persoanele fizice și pentru persoanele aflate in intreținere. „In primul rand, vreau sa va felicit…

- Activitatea cu publicul a Teatrului Municipal „Matei Vișniec” este interzisa, incepand din data de 3 noiembrie, pentru o perioada de 14 zile. Conducerea teatrului a anunțat ca aceasta decizie afecteaza doar accesul spectatorilor in sala de spectacol, nu și accesul online la spectacolele programate pentru…

- Liberalul Bogdan Loghin a preluat in mod oficial conducerea municipiului Radauti. Bogdan Loghin, ales primar in urma alegerilor de pe 27 septembrie, a depus, astazi, juramantul pentru primul mandat de edil al municipiului Radauti, in cadrul unei sedinte care a avut in sala mare a Casei de Cultura. Alaturi…

- Uniunea de Ramura Naționala a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V., reamintește membrilor cooperatori și cooperativelor agricole ca entitațile inființate și funcționale in baza prevederilor Legii 566/2004, actualizata și Legea 1/2005, actualizata, fiind constituite din membri fondatori și…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, ca ministrul de Interne urmeaza sa inainteze proiectele de hotarare de guvern pentru eliberarea din functie a prefectului Capitalei si numirea unui nou prefect. "Chiar am vorbit cu domnul ministru de Interne si mi-a spus ca este pregatit sa inainteze…

- Grupurile parlamentare ale USR au anunțat ca vor sesiza Curtea Constituționala pentru alegerea lui Florin Iordache la conducerea Consiliului Legislativ. Conform USR, candidații nu au intrunit numarul de...