Senatorul Florin Citu avertizeaza: Rata inflatiei poate sa ajunga in toamna pana la 7% Rata inflatiei poate sa ajunga pana in toamna la 6,5 - 7%, daca Guvernul continua cu dezmatul pe bani publici, atrage atentia senatorul PNL Florin Citu.



Potrivit acestuia, BNR ar trebui sa creasca dobanda de politica monetara, tinand cont de diferenta dintre dobanzi si inflatie, si se asteapta ca in aceste conditii sa creasca si ROBOR pana la 3,75%.



"Astazi vreau sa va vorbesc pe scurt despre dobanzi. BNR decide ce face cu dobanda de politica monetara. Ar trebui sa o creasca, daca ne uitam la diferenta dintre dobanzi si inflatie, dar ma astept sa ia o pauza in sedinta de azi.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

