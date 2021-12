Senatorul democrat american Joe Manchin spune ”nu” planului de reforme sociale ”Build Back Better” al lui Biden

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul democrat american Joe Manchin a anuntat ca nu va vota giganticul plan de reforme sociale al presedintelui Joe Biden, decizie care ar putea insemna lovitura decisiva impotriva acestui program menit sa transforme profund Statele Unite, relateaza AFP preluat de agerpres. ''Nu pot merge…

- Ca social-democrati, ne-am asumat sa punem o amprenta sociala asupra acestei guvernari si vom face tot ce depinde de noi pentru a creste nivelul de trai al romanilor. Veniturile celor 4,9 milioane de pensionari vor creste incepand cu 1 ianuarie 2022, odata cu intrarea in vigoare a noului punct de pensie…

- Camera a adoptat proiectul printr-un vot de 220 pentru si 213 impotriva, care a fost amanat ore in sir de un discurs furios din timpul noptii al opozitiei, sustinut de principalului reprezentant republican in Camera. Democratii incantati s-au adunat in mijlocul salii pentru a saluta votul cu valuri…

- Wall Street a inchis joi in scadere puternica, iar indicele S&P 500 a consemnat in octombrie cea mai slaba evolutie lunara de la declansarea pandemiei de Covid-19, din cauza ingrijorarilor legate de cresterea numarului de infectii, a temerilor legate de inflatie si a disputelor de la Washington…

- Eforturile acestora au lor in urma unei serii de voturi prin care Senatul a incercat sa finanteze guvernul si sa evite intrarea intr-o incapacitate de plata catastrofala a guvernului luna viitoare, cu toate ca republicanii au blocat de doua ori incercarile democratilor de a majora plafonul de indatorare…

- Centriști acuzați ca sunt în serviciul lobbiștilor sau ca sunt prea apropiați de republicani și o aripa de stânga care ar dori cheltuieli iresponsabile: democrații se sfâșie pe planurile titanice de investiții dorite de Joe Biden, care lâncezesc în Congres în lipsa…

- Secretarul american al Apararii Lloyd Austin a spus marti Congresului SUA ca prabusirea brusca a armatei afgane a luat prin surprindere Pentagonul, el recunoscând evaluarile gresite ale celui mai lung razboi al Americii, inclusiv coruptia si moralul scazut în rândul militarilor afgani,…