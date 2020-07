Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile economica si de buget-finante din Senat il invita la audieri, miercuri, pe ministrul Finantelor, Florin Citu, pentru a explica diferenta intre „perspectiva negativa” a economiei romanesti...

- Premierul Ludovic Orban a discutat in cadrul consultarilor pe care le-a avut, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei despre modul de implementare a Programului IMM Invest, Planul de redresare economica, atragerea de surse de finantare interne si externe,…

- More than 57,800 small and medium-sized enterprises with a total of about 726,200 jobs have signed up for the IMM Invest program, and about 5,000 files have received the banks' approval so far, Dumitru Nancu, director general of the National Credit Guarantee Fund for Small and Medium-sized Enterprises…

- Presedintele Klaus Iohannis a lansat un atac dur la adresa doctorului Streinu-Cercel de la „Matei Bals”, fiind sublinat faptul ca masurile de relaxare vor fi comunicate de autoritati si ca statul nu va „impune masuri inumane”.

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat miercuri ca se lucreaza la un pachet semnificativ de masuri pentru repornirea economiei, care va aparea dupa terminarea starii de urgenta.„Este un pachet semnificativ, la fel de important ca cel pe care l-am facut si in aceasta perioada. Acum vrem…

- Institutia Prefectului Judetul Tulcea a transmis situatia persoanelor aflate in izolare voluntara la domiciliu, numarul persoanelor carantinate, dar si bilantul actiunilor de monitorizare si control privind respectarea conditiilor de autoizolare in conformitate cu legislatia in vigoare.Pana in prezent,…

- Ordonanța de amanare a plații ratelor, adoptata in Senat Foto: Arhiva. Senatorii au adoptat astazi, cu unele modificari, ordonanța guvernului care prevede amânarea plații ratelor la creditele bancare. Între modificari, sunt: suspendarea plații pâna…

- Eforturile ministrilor de finante de a ajunge la un acord privind un pachet de masuri fiscale menit sa contracareze consecintele pandemiei COVID-19 s-au prelungit in noapte de marti spre miercuri, dificultatile fiind generate de diferenta de viziune intre statele din nordul continentului si cele…