- In ultimele 24 de ore, 26 de persoane au primit refuz de trecere a frontierei de stat, pe sensul de intrare in Republica Moldova, anunța Poliția de Frontiera. Astfel, in aceasta perioada, frontiera de stat a fost traversata de peste 47 de mii de persoane, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul…

- Poliția de Frontiera a Republicii Moldova informeaza ca in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 39 080 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 19 633 traversari persoane. Totodata, in ultimele 24 de ore, pe sensul de intrare…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 46 442 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 23 278 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 26 775, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…

- In ultimele 24 de ore, 22 de persoane au primit refuz de trecere a frontierei de stat, pe sensul de intrare in Republica Moldova, anunța Poliția de Frontiera. In total, in aceasta perioada, frontiera de stat a fost traversata de aproape 45 de mii de persoane, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul…

- In noaptea de luni spre marti (13 spre 14 februarie), undeva in jurul orei 22.30, masina unei tinere din Targu Mures derapeaza si iese de pe carosabil, intre doua localitati muresene, in zona Sarateni. Masina ajunge in camp, blocata in zapada. Nu sunt alte urmari grave, dar in zona nu exista semnal…

- Un moldovean ar fi primit 8 800 de dolari de la patru cetațeni ucraineni pentru a le facilita trecerea ilegala din Ucraina in Republica Moldova, prin aplicarea ștampilelor false in pașapoarte, informeaza Poliția de Frontiera. Documentarea cazului a avut loc pe parcursul ultimelor trei luni. Strainii…

- Poliția de Frontiera a Republicii Moldova informeaza ca in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 41 587 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 21 522 traversari persoane. 57 de cetațeni straini au primit refuzul de intrare…

- Raspunsul international ce a urmat declansarii invaziei ruse a determinat Ucraina sa-si „reevalueze” relatiile cu multe tari, intrucat raspunsul „nu a fost acelasi” din partea tuturor si unii au fost chiar „meschini”, a spus Zelenski.Conform presedintelui ucrainean, Polonia si vecinii sai baltici (Lituania,…