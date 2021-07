Senatorul Angel Tîlvăr: 'Sute de mii de familii riscă să rămână fără energie electrică și fără căldură în această iarnă' Romania risca sa intre intr-o criza sociala ale carei proporții și efecte vor afecta grav sute de mii de familii vulnerabile in aceasta iarna. Totul pornește de la creșterea facturilor la energie, generata de liberalizarea prețurilor, lucru care a afectat negativ deja nivelul de trai al celor cu venituri mici și foarte mici. Ca și cum nu ar fi fost deja o povara suficienta inflația, creșterea prețurilor la produsele de baza, la combustibil, dar și efectele pandemiei asupra pieței muncii, ministerul energiei, cu scopul de a limita pierderile pentru marii producatori de energie, dorește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este de asteptat ca preturile chiriilor sa creasca in urmatorii ani in Romania, ca si in intreaga regiune a Europei Centrale si de Est, cei mai importanti doi factori fiind rata supraaglomerarii si cresterea preturilor imobilelor tranzactionate, se mentioneaza intr-o analiza publicata marti de o companie…

- Institutul Național de Statistica a publicat astazi, 13 iulie, indicele prețurilor bunurilor de consum pentru luna iunie, scoțand in evidența creșterile de prețuri care i-au afectat pe romani in ultimul an. Conform raportului INS, rata anuala a inflației a ajuns la 3,9%, in creștere cu 0,1% fața de…

- „Am discutat un subiect foarte important si trebuie mentionat pentru ca trebuie sa stie autoritatile locale, constructorii. Stiti foarte bine ca, nu numai in Romania, in Europa ne confruntam cu un val de crestere a pretului materialelor de constructii si am luat decizia sa imbunatatim legislatia astfel…

- Nu exista un pericol iminent de a scapa de sub control cresterea preturilor in Romania, este de parere Eugen Radulescu, seful Directiei de Stabilitate a Bancii Nationale a Romaniei (BNR), mentionand ca o mare parte a cresterii ratei inflatiei a fost cauta de majorarea preturilor la energie si gaze…

- Locuitorii unui oraș din Romania risca sa ramana fara transport in comun. Sindicaliștii din cadrul Societații de Transport sunt foarte fermi in aceasta privința. Ce detalii se cunosc despre acest posibil viitor eveniment? Un oraș din Romania risca sa ramana fara transport in comun Sindicaliștii din…

- Facturile vor crește de la 1 iulie. Cu toate astea, doar 10% din romani și-au ales un furnizor. Restul mai au doar doua saptamani la dispoziție pentru a lua o decizie in acest sens. Cei care nu fac asta, risca sa plateasca facturi mai mari cu 7,5%. Cea mai mare creștere o vom vedea in Oltenia (7,5%)…

- Inflația in Romania a ajuns in aprilie la 3,2%, atingand cel mai ridicat nivel din ultimul an, de la inceputul pandemiei. Acesta este un semn de revenire a economiei, sugerand existența unui apetit ridicat de consum, arata o analiza a companiei de investiții XTB. Cererea este in creștere,…

- Inflația in Romania a ajuns in aprilie la 3,2%, atingand cel mai ridicat nivel din ultimul an, de la inceputul pandemiei. Acesta este un semn de revenire a economiei, sugerand existența unui apetit ridicat de consum. Cererea este in creștere, existand lichiditați semnificative in piața, aspect care…