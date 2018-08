Stiri pe aceeasi tema

- “O tânara în vârsta de 26 de ani, din municipiul Braila, s-ar fi angajat în traversarea neregulamentara a strazii, prin loc nemarcat si fara sa se asigure corespunzator, fiind surprinsa si accidentata grav de un autoturism condus de un barbat în vârsta de…

- Fostul ministru al Apararii Mihnea Motoc afirma intr-un mesaj publicat sambata pe Facebook ca fostul secretar general al ONU Kofi Annan, care a decedat la varsta de 80 de ani, era "o combinatie aparte de blanda distinctie si autoritate naturala". "Cu disparitia lui Kofi Annan, primul secretar…

- Un adolescent in varsta de 16 a murit, luni, dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce se afla intr-o parcare impreuna cu tatal sau. Accidentul a fost provocat de un barbat de 84 de ani, deoarece a pierdut controlul volanului.

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, luni, intr-un accident provocat de un barbat de 84 de ani, care a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un refugiu de pe DN 2, la iesirea din Harsova, judetul Constanta, lovind o masina oprita, langa care se aflau copilul si tatal sau. Potrivit politistilor…

- O tanara in varsta de 25 de ani, din Ilisesti, si un barbat in varsta de 65 de ani, din Valea Moldovei, au murit in apele involburate ale paraului Ilisasca, respectiv in raul Moldova. Cele doua tragedii nu s-au consumat efectiv din cauza inundatiilor, debitele ridicate fiind doar factori care au ...

- Tatal creatoarei de moda Kate Spade a murit cu mai putin de o zi inainte de inmormantarea fiicei sale, la 21 iunie, in orasul sau natal Kansas City, din Missouri, la varsta de 89 de ani, informeaza BBC. Earl F. Brosnahan Jr. era bolnav si a fost "devastat de moartea recenta a fiicei sale iubite", a…

- Prințesa Elisabeth a Danemarcei, fiica prințului moștenitor Knud și verișoara a reginei Margrethe a II-a, a murit miercuri seara, la varsta de 83 de ani, a anunțat familia regala, potrivit closermag.fr. Fiica prințului moștenitor Knud și a prințesei moștenitoare Caroline-Mathilde, prințesa Elisabetha…

- Horia Brenciu, pe langa faptul ca este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi, este unul dintre cei mai haioși și bine dispuși oameni de televiziune, zambetul sau inconfundabil insoțindu-l intotdeauna. Cu toate acestea, iata ca Horia Brenciu a trait o drama in copilarie, atunci cand și-a pierdut…