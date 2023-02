Senatorii și deputații au bătut palma pentru o mărire a cheltuielilor cu cabinetele parlamentare Birourile permanente reunite ale Parlamentului au adoptat vineri un Memorandum prin care senatorii și deputații vor primi cu 25% mai mulți bani pentru salarii și pentru cheltuielile cu cabinetele parlamentare. Potrivit Memorandumului, inregistrat la Parlament pe 14 decembrie 2022, sumele au fost majorate de la peste 28.000 de lei pe luna la peste 35.000 de lei pe luna. Libertarea, care a semnalat acest lucru, scrie ca decizia maririi mai multor resurse pentru activitatea parlamentarilor a fost votata in unanimitate de reprezentanții tuturor partidelor, iar noile sume vor fi primite de aleși de… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

