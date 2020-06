Senatorii au decis soarta PENSIILOR SPECIALE! Plenul Senatului a respins, miercuri, proiectul initiat de parlamentarii USR privind impozitarea pensiilor speciale cu 90%. Proiectul merge la Camera Deputaților in calitate de for decizional in acest caz. "USR a incercat inca din 2016 sa elimine cu totul pensiile speciale, insa din cauza ipocriziei partidelor parlamentare, eforturile noastre au ramas fara rezultat. Au spus aceste partide, mai ales PSD, sa impozitam aceste pensii speciale. PSD intentioneaza sa respinga acest proiect, asa cum a facut-o si in comisiile Senatului (...), pentru ca la PSD politica inseamna sa castigi voturi cu favoruri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

