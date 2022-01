Stiri pe aceeasi tema

- Numarul beneficiarilor de ajutor social (venit minim garantat) a fost de 157.865 persoane in noiembrie 2021, cu 1.261 persoane mai mult fata de luna anterioara, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS), potrivit Agerpres. Cei mai multi beneficiari…

- Alocatiile de stat pentru copii platite in luna noiembrie au insumat 853,252 milioane de lei, suma medie achitata fiind de 237,35 lei de beneficiar, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In luna noiembrie au beneficiat de acest ajutor social un…

- Centrul Infotrafic anunta ca este deviata circulatia rutiera pe noile bretele ale pasajului suprateran Popesti-Leordeni, iar resistematizarea traficului va fi valabila pana in 1 decembrie 2022. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis, sambata, ca traficul rutier este deviat pe noile bretele…

- Cristian Rizea, fost deputat roman, condamnat penal la București, dar care se ascunde in Republica Moldova, a fost sancționat cu o amenda, pentru calomnie in adresa jurnalistei TV8, Angela Gonța. Se intimpla dupa ce, la inceputul lunii octombrie, prezentatoarea s-a plins la poliție, dupa ce, in mai…

- Presedintele PNL Bucuresti, Ciprian Ciucu, a declarat ca nu sustine formarea unei coalitii de guvernare cu PSD si ca nu se asteapta ca o astfel de colaborare sa fie stabilita de la nivel central si pentru autoritatile locale, prezent la emisiunea „Drumurile Noastre” de la B1 TV. Intrebat daca va colabora…

- Primarul Timișoarei Dominic Fritz a reușit o prelungire a contractului de furnizare a gazului pentru Colterm. Contractul va putea fi prelungit ulterior cu plata in avans. Astfel, timișorenii conectați la Colterm vor avea apa calda și caldura și in perioada urmatoare, timp in care Colterm și Primaria…

- Marius Sumudica (50 de ani) este noul antrenor al echipei Yeni Malatyaspor, inlocuindu-l pe Irfan Buz, a anuntat, vineri, gruparea turca. Tehnicianul roman a semnat un contract valabil pana la finalul sezonului. Dupa opt etape, Malatyaspor ocupa locul 17, retrogradabil, cu sase puncte. Noua echipa a…

- Alexandru Mitrita a declarat, marti, intr-un interviu publicat pe site-ul oficial al FRF, ca se bucura ca a revenit la prima reprezentativa dupa o pauza de un an.“Ma bucur ca am revenit la echipa nationala dupa o pauza de un an (n.r. – ultimul sau meci a fost Romania – Austria, scor 0-1, in 14 octombrie…