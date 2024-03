Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a sosit impreuna cu sotia sa, sambata seara, la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu, unde are loc slujba de Inviere.Inainte de a intra in lacasul de cult seful statului a transmis un scurt mesaj crestinilor catolici, care serbeaza duminica Pastele: ”In aceasta…

- Indiferent daca ești un aventurier experimentat sau un calator in cautare de noi experiențe, anul 2024 promite sa fie plin de destinații de neuitat. De la paradisuri tropicale la orașe istorice și peisaje naturale uluitoare, exista ceva pentru fiecare gust și buget. Iata o lista cu cele mai tari destinații…

- Elevii catolici, pentru care Pastele se celebreaza in data de 31 martie 2024, nu au obligația participarii la cursuri in perioada 29 martie – 2 aprilie, potrivit unei adrese a Ministerului Educației, document trimis catre inspectoratele școlare. In privința profesorilor catolici, recomandarea Ministerului…

- Toți avem un loc special in inimile noastre pentru mamele noastre, insa in mijlocul agitației cotidiene, uitam sa le aratam cat de mult le iubim. Cu toate acestea, nu ar trebui sa fie o sarcina dificila sau sa implice costuri semnificative sa-ți exprimi recunoștința fața de mama ta. Iata cateva modalitați…

- A inceput Postul Paștelui Catolic 2024. Semnificații pentru credincioși, tradiții și obiceiuri. Ce este Miercurea Cenușii Postul Paștelui Catolic 2024. Credincioșii romano-catolici au inceput Postul Paștelui. In acest an, diferența intre cele doua sarbatori marcate de catolici și ortodocși este de peste…

- Cautam persoane entuziaste și pasionate de arta ospitalitații pentru a se alatura echipei noastre Dream Coffee Turda . Cerințe: – Experiența anterioara in domeniul ospitalitații este un avantaj, dar nu este obligatorie. – Abilitați excelente de comunicare și relaționare cu clienții – Spirit de echipa…

- Sarbatorile de iarna aduc magie și ne fac sa ne intoarcem in copilarie, acolo ne simțeam in siguranța și fiecare zi era sarbatoare. Acest lucru este confirmat de povestea participantei la concursul „Amintiri din copilarie” inițiata de portalul de știri Noi.md impreuna cu postul de radio Radio Relax.…

- Pe data de 6 ianuarie, creștinii ortodocși și romano-catolici praznuiesc Boboteaza, care semnifica Botezul Domnului in raul Iordan, și incheie șirul sarbatorilor de iarna incepute in Ajunul Craciunului. Boboteaza este amintita din secolul al II-lea și era sarbatorita impreuna cu Nașterea Domnului, iar…