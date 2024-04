Parlamentarii și-au liber de Paștele Catolic, indiferent de religie Parlamentarii au decis sa iși ia liber luni, 1 aprilie, fiind a doua zi a Pastelui catolic, chiar daca nu toți sunt apartenenți ai aceste religii. Citește și: Angajații de la Poșta Romana protesteaza pe 1 aprilie Marti, Parlamentul se va reuni, de la ora 15,00, in sedinta comuna pentru a marca 20 de ani […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

