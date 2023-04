Semnificația culorilor din vise. Ce înseamnă când visezi în culori Rareori, oamenii iși amintesc culorile din visele lor, dar asta nu inseamna ca toți visam alb negru. Ba dimpotriva, studiile arata ca majoritatea oamenilor viseaza in culori, insa nu mai țin minte detaliile dupa ce se trezesc. Așadar, daca iți amintești bine visul, poate vei vrea sa știi și semnificația culorilor din vise.De ce viseaza oameniiCulturile antice credeau ca visele ne pun in contact cu zei sau stramoși, care apoi puteau sa ne indrume. Alții au crezut ca visele sunt premoniții, oferindu-ne o privire asupra viitorului. Unii cercetatori cred ca visele sunt esențiale pentru ințelegerea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

