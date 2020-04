Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul zilnic al mortilor din cauza covid-19 in Spania a inregistrat o scadere, la 301 de decese - dupa o crestere luni (331) - in Spania, a anuntat marti Ministerul spaniol al Sanatatii, relateaza Reuters.

- Autoritatile santare chineze au confirmat trei noi contaminari cu noul coronavirus in China continentala si nu au inregistrat niciun deces in plus in epidemia care a aparut in tara la sfarsitul anului trecut, relateaza Reuters.

- Bilantul zilnic al contaminarilor cu noul coronavirus a crescut cu 3.380 de cazuri - a treia zi consecutiv -, iar bilantul total al contaminarilor a crescut la 133.830 de cazuri de la inceputul epidemiei, a anuntat vineri Institutul de boli infectioase Robert Koch (RKI), relateaza Reuters.

- Autoritatile ruse au anuntat luni ca au inregistrat 2.558 de noi contaminari cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore - un bilant zilnic in crestere fata de cele 2.186 de cazuri raportate duminica, relateaza Reuters.

- Noul cronavirus a contaminat oficial 62.589 de persoane si a ucis 3.872 de oameni in Iran - dintre care 133 in ultima zi, a anuntat marti un purtator de cuvant al Ministerului iranian al Sanatatii, relateaza Reuters.

- Statele Unite - care au depasit pragul de 10.000 de morti din cauza noului coronavirus de la inceputul epidemiei - au inregistrat 1.150 de decese suplimentare intr-o singura zi, potrivit unui bilant prezentat de Universitatea Johns Hopkins, relateaza AFP.

- Germania a inregistrat o a patra scadere consecutiva a numarului noilor contaminari cu noul coronavirus intr-o zi, a anuntat luni Institutul Robert Koch de boli infectioase, insarcinat cu lupta impotriva epidemiei covid-19, relateaza Reuters.

- Coreea de Sud a anuntat marti 76 de noi contaminari cu noul coronavirus, care confirma o tendinta de scadere, ce alimenteaza speranta unui control al epidemiei in acest important focar de infectie, relateaza Reuters.