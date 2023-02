Semnătura pentru vaccinare este nulă. Consimțământul a fost manipulat și viciat Faptul ca oamenii au semnat formularul de consimțamant pentru vaccinarea anti-Covid nu inseamna ca și-au asumat efectele adverse și ca Guvernul nu are nicio responsabilitate. Medicii spun ca acel consimțamant a fost viciat și manipulat prin condiționarea dreptului la munca, la libera circulație și la o viața sociala normala de vaccinare. Totodata, autoritațile i-au asigurat […] The post Semnatura pentru vaccinare este nula. Consimțamantul a fost manipulat și viciat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

