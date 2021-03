Semnal de alarmă pentru utilizatorii Netflix: Sunt verificate conturile Netflix face verificari pentru a vedea cate persoane folosesc un cont in realitate. Masura a fost adoptata „din motive de securitate”, susține platforma. Scopul este ca oamenii sa fie descurajați sa foloseasca același cont de Netflix și sa-și achiziționeze propriul abonament. In ultima perioada, mulți dintre utilizatorii Netflix au fost pusi sa-si verifice identitatea printr-un cod trimis pe numarul de telefon al titularului contului. Netflix spune ca este vorba de o masura de securitate, menita sa impiedice persoanele neautorizate sa acceseze un cont care nu este al lor. De menționat faptul ca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

