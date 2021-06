Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 a afectat in mod sever drepturile copiilor pe plan global, iar cei mici risca o ”catastrofa generationala” daca guvernele nu reactioneaza, a subliniat joi organizatia nonguvernamentala KidsRights in studiul sau anual, potrivit AFP, citata de TVR. Milioane de copii nu au avut acces…

- SEMNAL DE ALARMA tras de medicii infecționiști care avertizeaza ca pandemia de COVID nu a trecut și ca impactul pe care-l va avea valul a patrulea depinde de modul in care autoritațile vor ridica restricțiile The post SEMNAL DE ALARMA! Medicii infecționiști avertizeaza ca pandemia de COVID nu a trecut…

- Psihologul Ilinca Balas spune ca pandemia ne-a modificat emotional pe toti la un nivel pe care, poate, nu il percepem, deocamdata, in totalitate. Cat priveste scoala, in aceasta perioada, profesorii ar trebui sa fie mai flexibili, mai preocupati de problemele si de nevoile reale ale elevilor si de a…

- India doboara record dupa record de infectari si decese din cauza Covid-19. Spitalele nu mai au oxigen, campania de vaccinare aproape ca s-a oprit din cauza lipsei serurilor, dar premierul indian, Narendra Modi, in ciuda sfaturilor si criticilor ezita sa impuna carantina nationala, cu toate ca grupul…

- Liderul Sanitas Iasi, Iulian Cozianu, sustine ca epuizarea personalului medical este o problema mai mare decat gasirea de noi paturi la ATI pentru bolnavii de Covid, el afirmand ca unii angajati din spitale sunt la capatul puterilor si clacheaza. Iulian Cozianu a afirmat pentru News.ro ca…

- „Traim in aceste zile ceva ce anul trecut nu am intalnit la camera de garda. Era presiunea foarte mare pentru pacientul COVID, dar acum este si pentru pacientul non-COVID si acest lucru este deja un efect secundar al anului 2020, anul pandemie”, a afirmat Mahler, pentru Agerpres.ro .In opinia sa, numarul…

