- Situația este grava la centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, a avertizat șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica intr-o ședința de urgența a Consiliului de Securitate al ONU. Acesta a cerut de urgența ca o misiune de experți sa aiba acces acolo, dupa ce complexul centralei a fost din…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a declarat joi in fata Consiliului de Securitate al ONU ca situatia este grava si a cerut acces la centrala nucleara de la Zaporojie, in legatura cu care Moscova si Kiev se acuza reciproc ca au bombardat-o, informeaza…

- Kievul si Moscova se acuza, joi, de noi bombardamente la Centrala Nucleara Zaporojie, cea mai mare din Ucraina si din Europa, ocupata de Rusia, iar operatorul ucrainean evoca „cinci atacuri” in apropierea unui depozit de substante radioactive, relateaza AFP. „Cinci noi atacuri au fost semnalate in imediata…

- Papa Francisc le-a spus duminica jurnalistilor ca vrea sa viziteze Ucraina. Intrebat despre o posibila calatorie in tara, el a spus: „Am o mare dorinta sa merg la Kiev”, relateaza Reuters. Papa a vorbit in avionul papal cu jurnalistii care calatoresc cu el de la Roma in Canada. Niciun papa nu a vizitat…

- Debitul Dunarii la Bazias ar putea ajunge la 1.850 mc/s in data de 29 iulie, apropiindu-se astfel de cel mai mic debit, de 1.580 cm/s. inregistrat in 1992, anunta Administratia Nationala Apele Romane (ANAR). „Echipele noastre, alaturi de reprezentantii Hidroelectrica, fac eforturi in gestionarea volumelor…

- O racheta ruseasca a trecut duminica „la o inalțime critica” deasupra centralei nucleare, susține Energoatom: „orice avarie a unitații energetice existente va duce la consecințe grave și ar putea amenința lumea cu o catastrofa nucleara teribila”. Compania nucleara de stat ucraineana, Energoatom, a acuzat…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, vineri, ca aproape jumatate din exporturile de cereale ale Ucrainei sunt in prezent blocate, deoarece Rusia continua sa blocheze principalele rute de export ale țarii prin Marea Neagra și Marea Azov, calificand situația drept o potențiala „catastrofa”…