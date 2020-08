Semințele care elimină paraziții intestinali Semințele de bostan uimitoarele beneficii pentru sanatate. Care sint cele mai importante proprietați și cum este recomandat sa fie consumate. Semințele de bostan conțin calciu, proteine dar și acizi grași Omega 3 necesari sistemului osos. Le poți adauga in salata ta oricind, scrie doctorulzilei.ro. Curațați semințele de bostan si prajiți-le citeva minute in cuptor. Pe linga gustul apetisant, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Uleiul de in este folosit de mii de ani, fiind obtinut din semintele plantei. Este o sursa bogata in acid linoleic si Omega-3. Acidul ALA, vital pentru sanatate Uleiul de in conține un tip de acid gras omega-3 numit acid alfa-linolenic (ALA). Corpul folosește ALA din uleiul de in și il transforma, in…

- PodcasturiDovleacul - alimentul minune al sezonului de toamna: Afla ce beneficii are Pana la inceputul toamnei au mai ramas zile numarate și, cu siguranța, mulți dintre noi cunosc ca vedeta sezonului este dovleacul. Acesta este indragit pentru gustul sau placut și pentru ca poate fi folosit la prepararea…

- Exista cateva alimente sanatoase care ne pot deveni aliati in procesul de slabire, mentinand rata metabolica de ardere a grasimilor la un nivel optim. In felul acesta ardem calorii intr-un ritm accelerat. Unele produse alimentare ajuta la arderea grasimilor datorita proprietatilor antioxidante, dar…

- Este un aliment la moda al zilelor noastre, fiind recomandat de guru ai wellness-ului, pentru o viața echilibrata și sanatoasa. Oamenii de știința lanseaza un avertisment asupra consumului de semințe de in. In cantitați mari, poate provoca intoxicații cu cianura. Semințele de in sint bogate in fibre,…

- Marea Britanie a convenit cu SUA sa inlature o "anomalie" care a permis sotiei unui oficial american sa revendice imunitatea diplomatica impotriva urmaririi penale, dupa ce ea a fost implicata intr-un accident rutier in care tanarul britanic Harry Dunn, in varsta de 19 ani, a fost ucis, informeaza miercuri…

- Virtutile semintelor de dovleac au fost descoperite inca din timpuri stravechi. Cu mii de ani in urma, populatiile din America de Nord si de Sud foloseau aceste seminte pentru efectul lor diuretic, iar pulberea obtinuta prin macinarea lor o amestecau cu apa, cu lapte sau cu miere si o consumau pentru…

- #1: Un smoothie bun se face rapid, dar acorda-i timp Sigur, smoothie-urile sunt rapide - dar un smoothie bun are nevoie de mai mult de 15-20 de secunde in care sa amesteci fructele, legumele, semințele sau orice altceva include rețeta pe care o urmezi. Pentru ca smoothie-ul tau sa aiba o textura…

- Bulgaria va elimina toate restrictiile impuse in urma pandemiei de COVID-19 incepand din 15 iunie, inclusiv purtarea obligatorie a mastilor de protectie in spatiile publice inchise, a informat joi guvernul de la Sofia, potrivit DPA. Grupul de lucru responsabil pentru raspunsul la pandemia…