Semi maraton în București: mai multe străzi și bulevarde se închid duminică Zeci de strazi și bulevarde se inchid duminica, in prima parte a zilei, in București, unde are loc semi maraton. Primele restricții intra in vigoare chiar de la aceasta ora, pe bulevardul Constantin Prezan, informeaza Rador. Intrecerea sportiva se va desfașura pe traseul soseaua Kiseleff-Piața Presei Libere, intoarcere la Piața Victoriei-Bulevardul Unirii pana la Piața Muncii și retur la Arcul de Triumf.

