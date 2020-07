Selly s-a mutat singur în București. Cum arată apartamentul Cel mai urmarit vlogger și solist dar și actor din noua generație a reușit sa și cumpere apartament in București, el fiind din Craiova. Selly sau Andrei Șelaru a povestit ca și-a gasit de inchiriat un apartament in zona Pipera. Pentru ca se plictisise sa faca naveta cu trenul Craiova – București de atația ani... Read More Post-ul Selly s-a mutat singur in București. Cum arata apartamentul apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

- Selly s-a ținut de promisiune. Dupa ce le-a zis fanilor ca se pregatește sa se mute in Capitala, astazi vloggerul și-a adus bagajele de la Craiova. El și-a inchiriat momentan un apartament, in care va sta cateva luni.

