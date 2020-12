Seism de magnitudine 5,5 în estul Turciei Un seism cu magnitudinea de 5,5 a zguduit duminica estul Turciei, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), fara a face victime, conform rapoartelor preliminare, transmite AFP. Ministrul turc de interne, Suleyman Soylu a anuntat ca deocamdata nu au fost semnalate pierderi de vieti omenesti si nici pagube materiale. Cutremurul s-a produs la ora 06:37 GMT in districtul Sivrice, din provincia Elazig, la o adancime de aproximativ 10 kilometri, conform datelor USGS. Agentia turca pentru dezastre naturale AFAD a estimat ca seismul a avut o magnitudine mai slaba, de 5,3. Turcia este situata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

