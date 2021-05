Un cutremur cu magnitudinea 6,8 s-a produs sambata in largul coastei de nord-est a Japoniei, fara a provoca un risc de tsunami, au anuntat autoritatile japoneze si Institutul american de geofizica (USGS), relateaza AFP.



Cutremurul a avut loc la ora locala 10:27 (01:27 GMT), la o adancime de 47 de kilometri in Pacific, langa Ishinomaki, in prefectura Miyagi, nu departe de epicentrul cutremurului din 2011 care a declansat un tsunami, omorand peste 18.000 oameni.



Cu toate acestea, USGS si Agentia Meteorologica Japoneza au dat asigurari ca nu exista risc de tsunami ca urmare…