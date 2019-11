Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a declarat ca vrea sa deschida reprezentanța in Romania, Elon Musk, directorul general al Tesla, a anuntat ca producatorul american de vehicule electrice va construi pana in 2021 prima sa fabrica europeana la Berlin, precum si un centru de inginerie si design, transmit DPA si Reuters, potrivit…

- Elon Musk, directorul general al Tesla, a anuntat ca producatorul american de vehicule electrice va construi prima sa fabrica europeana in Germania, la Berlin, pana in 2021, potrivit DPA. Tesla era in cautarea unei locatii in Germania pentru constructia unei fabrici numite "Gigafactory". Acolo vor fi…

- Diferente intre veniturile sefilor si salariile angajatilor au existat dintotdeauna si sunt considerate normale, in contextul sarcinilor mai complexe si resposabilitatilor crescute ale celor aflati la conducerea companiile. Insa, in ultimii ani,...

- Elon Musk si-a anuntat angajatii ca Tesla este pe punctul de a livra pentru prima oara in istorie 100.000 de unitati intr-un interval de 3 luni. In plus, productia lui Model 3 in China va incepe in 14 octombrie.

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Maior, a salutat astazi decizia fondatorului Tesla de a intra pe piața din Romania. Maior a subliniat importanța econimica a acestei decizi, dar și beneficiul rezultat asupra mediului inconjurator, dupa intrarea pe piașa romaneasca a celei mai puternice…

- Elon Musk a scris, marți, pe Twitter, ca este interesat sa cumpere ”The Onion” (n.r. Ceapa), un site de satira din Statele Unite. Intrebat de un urmaritor pe Twitter daca este interesat sa cumpere ”The Onion”, miliardarul a raspuns cu „Mi-ar placea”. Buying them??— Chad Mortensen (@mortchad) September…

- La inceputul lunii august, un filmuleț cu antreprenorul Elon Musk devenea celebru pe internet. Celebrul om de afaceri iși anunța candidatura la alegerile prezidențiale din SUA. De asemenea, acesta facea cunoscut faptul ca Tesla va incepe producția de mașini zburatoare și ca va face experimente pe propriul…

- ​Grupul Volkswagen ar fi interesat sa preia o participație la Tesla Motors, celebra companie fondata de Elon Musk, scrie publicația germana Manager Magazin care citeaza surse din compania germana. Publicația scrie ca CEO-ul Volkswagen ar vrea sa cumpere în totalitate Tesla, dar consiliul de conducere…