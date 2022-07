Stiri pe aceeasi tema

- NAPASTA… Șeful Vamii Albița, Dan Arhire, a vazut moartea cu ochii sambata, 16 iulie, cand, in timp ce se afla la serviciu, a cazut de pe o rampa destinata controlului de marfa. Rampa se afla la o inalțime de aproximativ un metru și jumatate, iar jos era o suprafața de beton, spun martorii. Un pas […]…

