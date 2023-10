Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Durlea, șeful Inspectoratului de Stat pentru Controlul Transportului Rutier (ISCTR) Cluj IT 4, a fost ridicat miercuri dimineața de procurorii DNA, care fac percheziții in 22 de puncte din țara.Durlea este suspect de luare de mita și divulgare de informații nedestinate publicitații.Procurorii…

- Un mall din municipiul Arad a fost scos la vanzare pentru o suma de circa 9 milioane de euro, dupa ce a ramas fara chiriași. Inaugurat in 2011, in urma unei investitii de aproximativ 70 milioane de euro, mall-ul a fost inchis in ultimii ani, deoarece nu mai avea chiriasi. Au mai functionat, ce-i drept,…

- Daca ramanem la discuția pro sau contra despre un nume de artist și prestația sa, ratam dezbaterea despre Untold, ca parte a economiei-capușa a spațiului public.Despre fenomenul Untold nu e niciodata ușor de scris. Exista un intreg trend de Untold-izare a spațiilor publice. Asistam la Untold-izarea…

- Cei doi baieți, in varsta de 12 și, respectiv, 13 ani, care au murit inecați in raul Olt, la Giuvaraști, au fost gasiți decedați și au fost aduși la mal de scafandri, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Olt, Alin Basașteanu, „Cei doi minori au fost gasiti…