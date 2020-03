Stiri pe aceeasi tema

- El considera ca o decizie privind amanarea alegerilor pentru primarii trebuie luata cat mai repede. Bogdan Cojocaru afirma, intr-un comunicat de presa, ca in aceasta perioada, atat autoritatile centrale cat si cele din judete trebuie sa se ocupe de problema limitarii efectelor coronavirusului si nu…

- Liderul TSD, deputatul Bogdan Cojocaru, sustine ca pierzatorul politic al momentului este Ludovic Orban si ca liderul PNL va fi parasit cat de curand de presedintele Klaus Iohannis, dar si de colegii sai de partid.

- Liderul TSD, deputatul Bogdan Cojocaru, sustine ca audierile pentru membrii noului guvern liberal vor fi o "mascarada", in conditiile in care ministrii vor veni in comisii, dar vor sti ca propriul partid nu le va da votul ulterior in plenul Parlamentului, potrivit news.ro.Bogdan Cojocaru afirma,…

- Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, sustine ca ministrul Mediului, Costel Alexe, ar trebui sa plece din functie, dupa cartonasele galbene primite de la Comisia Europeana pe tema taierilor ilegale de paduri, dar si a poluarii.

- Liderul TSD, deputatul Bogdan Cojocaru, sustine ca, prin votul favorabil la motiunea de cenzura, Parlamentul a reinstaurat statul de drept, adaugand ca “multimea vida“ din Palatul Victoria s-a risipit.

- Liderul TSD, Bogdan Cojocaru, sustine ca presedintele Klaus Iohannis a ajuns "instigatorul de serviciu“, iar ministrii au devenit pioni si ca, in loc sa medieze intre puterile statului, seful statului fixeaza agenda politica a Guvernului.

- Liderul interimar al TSD, deputatul Bogdan Cojocaru, sustine ca este lipsit de logica sa declansezi anticipate cand nu ai o criza politica majora, el acuzandu-i pe liberali ca, in loc sa fie preocupati de bunastarea romanilor, sunt interesati doar de "ingrasarea“ PNL, scrie news.ro.Deputatul…