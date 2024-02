Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu (45 de ani) a vorbit despre negocierile cu Nelu Varga, pentru a o prelua pe CFR Cluj, dupa demiterea lui Andrea Mandorlini. „Briliantul”, liber de contract dupa plecarea de la Netchi Baku, mai trebuie sa puna la punct ultimele detalii, dar este aproape de a bate palma cu Nelu Varga și de…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, i-a invitat joi la discutii pe fermierii care protesteaza. Intalnirea a inceput cu intarziere. Anunțate pentru ora 9.00, ele au debutat in jurul orei 10.30. Negocierile nu s-au desfașurat cu ușile inchise cum s-a presupus, presa avand acces. Diana Șoșoaca a ratat…

- Discutiile de la Ministerul Agriculturii au inceput cu intarziere. Anunțate pentru ora 9.00, ele au debutat in jurul orei 10:30. Negocierile nu s-au desfașurat cu ușile inchise cum s-a presupus, presa a avut acces la negocieri. Diana Șoșoaca a ratat ocazia de a fi in sala, dar și-a trimis un apropiat.…

- Ministerul Afacerilor Interne da detalii de ultioa ora dupa informația potrivit careia Romania va intra parțial in Schengen, in martie 2024. In data de 23 decembrie 2023, Ministerul Afacerilor Interne a ajuns la un acord politic impreuna cu ministerele omologe din Austria și Bulgaria privind…

- PAMFLET… Au apus vremurile cand moș Buzatu imparțea, cu darnicie, portocale și eugenii necajiților din județ, din șpagile luate cu portbagajul mașinii. Acum, baronul PSD se afla dupa gratii, unde a ajuns sa se bucure, la randul sau, cand cineva ii vine in vizita, cu portocale. Deși moș Buzatu trece…

- Olandezii isi aleg miercuri noul parlament, cele mai recente sondaje de opinie indicand ca va avea loc o lupta stransa intre principalele partide si aliante politice participante, relateaza DPA, citata de Agerpres.

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat duminica, 12 noiembrie, ca dupa discuțiile cu premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, au concluzionat ca plafonarea prețului alimentelor nu este o varianta optima, pentru ca un retailer poate sa mentina pretul la anumite produse, dar poate crește prețurile…

- PSD demareaza planul pentru spargerea fiefului PNL: ‘Ne intereseaza asta in primul rand!’Social-democrații se pregatesc pentru a „rupe” poate cel mai puternic fief PNL! E vorba de județul Cluj, condus de liberali (Alin Tișe la Consiliul Județean și Emil Boc la Primarie). Liderul PSD Cluj, Vasile Dincu,…