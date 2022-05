Stiri pe aceeasi tema

- Seful Marelui stat-major al SUA, generalul Mark Milley, a discutat telefonic cu omologul sau rus, generalul Valeri Gherasimov, pentru prima oara de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, a anuntat astazi Departamentul american al Apararii.

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, afirma ca i-a propus omologului sau bulgar, in cadrul vizite facute la Sofia, "actiuni de echilibrare a componentelor defensive in cadrul Prezentei Avansate a NATO in zona flancului estic". Acestea "vor conduce atat la realizarea unor capabilitati…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, afirma ca i-a propus omologului sau bulgar, in cadrul vizite facute la Sofia, "actiuni de echilibrare a componentelor defensive in cadrul Prezentei Avansate a NATO in zona flancului estic". Acestea "vor conduce atat la realizarea unor capabilitati…

- Președintele Statului Major General al SUA, Mark Milley, a mers saptamana trecuta pe un aerodrom secret din apropierea graniței cu Ucraina, care a devenit un centru pentru transportul de arme, a declarat un oficial inalt al Departamentului Apararii, pentru a suprviza direct efortul multinațional…

- Seful Statului Major al armatei franceze, generalul Thierry Burkhard, considera ca, in prezent, obiectivul Rusiei este de a separa trupele ucrainene care apara provincia separatista Donbas estul Ucrainei de restul fortelor din tara si se teme ca, in pofida dificultatilor neasteptate de care s a lovit,…

- Comandantul Forțelor Terestre ale NATO, generalul-locotenent Roger L. Cloutier Jr. a venit in Romania pentru 4 zile și a avut deja intalniri importante la nivelul conducerii Ministerului roman al Apararii. Americanul face o vizita de documentare, in vederea dislocarii unor trupe terestre ale NATO in…

- Șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, s-a intalnit vineri, cu comandantul Comandamentului Forțelor Terestre al NATO, generalul-locotenent Roger L. Cloutier Jr., cu care a discutat despre procesul de planificare a dislocarii viitoare a unor efective terestre in țara noastra.…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, s a intalnit vineri, 25 februarie, cu comandantul Comandamentului Fortelor Terestre al NATO Allied Land Command LANDCOM , generalul locotenent Roger L. Cloutier Jr., in contextul vizitelor de documentare pe care comandantul LANDCOM le efectueaza…