Intalnire de gradul zero intre directorii serviciilor de informatii din Romania si Statele Unite. Directorul SRI, Eduard Hellvig, si adjunctul lui, Razvan Ionescu, au fost in vizita in America, unde s-au intalnit cu William J. Burns, seful CIA. Discutiile despre securitatea regionala vin la putin timp dupa ce presedintele Ucrainei a avertizat ca Putin vrea sa distruga Republica Moldova.