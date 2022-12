Federatia Rusa ar avea in plan sa invadeze si Republica Moldova la inceputul anului 2023, iar punerea in aplicare a scenariului depinde de evolutiile razboiului din Ucraina, a declarat luni directorul Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) din Moldova, Alexandru Musteața, intr-un interviu pentru TVR Moldova. Potrivit oficialului, sunt analizate mai multe scenarii prin care Moscova […] The post Șeful Serviciului secret din Moldova: Rusia ar avea in plan sa invadeze Republica Moldova appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .