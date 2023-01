Şeful Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell: Stabilizarea preţurilor necesită decizii dure, nepopulare politic Intr-un discurs rostit la Riksbank, in Suedia, Powell a mentionat ca stabilizarea preturilor necesita luarea unor decizii dure, care pot fi nepopulare din punct de vedere politic. ”Stabilitatea preturilor este baza unei economii sanatoase si ofera publicului beneficii incomensurabile in timp. Dar restabilirea stabilitatii preturilor atunci cand inflatia este ridicata poate necesita masuri care nu sunt populare pe termen scurt, deoarece crestem ratele dobanzilor pentru a incetini economia”, a spus presedintele in remarcile pregatite. El a adaugat ca ”Lipsa unui control politic direct asupra deciziilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Suedia si Finlanda ar putea adera la NATO din 2023, a estimat duminica secretarul general al NATO, care a reamintit totusi ca decizia depinde de parlamentele turc si ungar. “Ma astept (ca adeziunea sa aiba loc in 2023), dar nu voi garanta data exacta, pentru ca este vorba, bineinteles, despre decizii…

- Donald Trump si sotia sa au platit 750 de dolari sau chiar mai putin ca impozit pe venit federal in 2016 si 2017 si zero in 2020, conform documentelor facute publice de Camera Reprezentantilor, citate de DPA si Los Angeles Times

- ANPC a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca in ultima perioada, comisarii institutiei au facut controale la operatori economici importanti din diferite domenii de activitate, printre care SC Hervis Sports and Fashion SRL, Agrana Romania SRL si SC OMV Petrom Marketing SRL, pentru a verifica…

- Congresmenii americani au votat in favoarea publicarii declaratiilor fiscale ale fostului presedinte republican Donald Trump, care duce o lupta juridica de ani de zile pentru a le pastra private, a relatat AFP, preluata de Agerpres.O comisie a Camerei Reprezentantilor a votat cu 24 de voturi pentru…

- Economistii chestionati de Reuters au estimat o crestere anuala a indicelui preturilor de consum de 10,9% in noiembrie, dupa ce octombrie a inregistrat o crestere neasteptata, la un maxim din ultimii 41 de ani, de 11,1%. Pe o baza lunara, cresterea a fost de 0,4% in noiembrie, in scadere fata de 2%…

- Donald Trump, care si-a anuntat recent candidatura in alegerile prezidentiale din 2024, a refuzat intotdeauna sa-si faca publice declaratiile fiscale pe cand se afla la Casa Alba – lucru pe care l-au facut toti presedintii americani incepand din anii ’70 – si s-a adresat justitiei pentru a bloca o cerere…

- Intr-un tweet de miercuri dimineata, CEO-ul Tesla si proprietarul Twitter a cerut Fed ”sa reduca imediat ratele dobanzilor” pentru ca in caz contrar risca ”sa amplifice probabilitatea unei recesiuni severe”. Declaratiile au venit intr-un schimb de replici cu co-fondatorul Tesmanian, Vincent Yu, la care…

- Hotararea lui Roberts a venit la o zi dupa ce avocatii lui Trump au depus o cerere de urgenta la Curtea Suprema, cerand amanarea, si cu doua zile inainte ca IRS sa trimita comisiei declaratiile fiscale ale republicanului. John Roberts a dat Comisiei pentru cai si mijloace termen pana pe 10 noiembrie…