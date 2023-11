Șeful Poliţiei de Frontieră, Victor Ştefan Ivaşcu, demis după fuga primarului Cherecheș Ministerul Afacerilor Interne a anuntat duminica seara eliberarea din functie a sefului Politiei de Frontiera, Victor Stefan Ivascu, dupa fuga primarului Chereches din tara. A fost inlocuit si seful Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures, potrivit MAI . Avand in vedere o serie de evenimente desfașurate recent la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza”, precum și pe liniile de munca ale unor structuri din cadrul MAI, inregistrate pe fondul desfașurarii cu superficialitate sau cu lipsa de pro-activitate a actului profesional și managerial, care: au fost de natura a afecta drepturile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

