Liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, sustine ca a primit cu indignare vestea demolarii Hanului Trei Sarmale din Iasi si a anuntat ca a sesizat Politia si Parchetul in acest caz. Totodata, el cere Primariei sa faca ordine in cadrul Departamentului de urbanism al municipalitatii. "Am sesizat oficial Politia si Parchetul pentru demolarea ilegala si barbara a imobilului simbol a istoriei Iasului - Hanul Trei Sarmale. Ca iesean si ca fost director al Institutului National al Patrimoniului, am primit cu indignare vestea demolarii Hanului Trei Sarmale, cladire cu puternica incarcatura simbolistica…