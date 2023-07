Stiri pe aceeasi tema

- Piedone l-a demis pe șeful unui centru pentru minori pentru ca o fata de doar 15 ani este insarcinata. Primarul Sectorului 5 a vizitat, vineri, Centrul de primire in regim de urgența „Cireșarii II” din subordinea primariei. Citește și: Un tanar de 21 de ani a fost impușcat in Vama Veche, dupa o cearta…

- Astazi se implinesc 3 ani de la ceremonia de numire a șefului Poliției Locale din subordinea Primariei Carei, ceremonie organizata cu fast in plina pandemie. Intreaba cineva de concurs? Aiureli. Pentru conducerea exclusiv UDMR a Primariei Carei nu se aplica aceleași regulamente pentru ca liderii PSD…

- O firma din București, care se ocupa de lucrari pe un șantier din zona strazii Constructorilor din Timișoara, a primit doua sancțiuni din partea Poliției Locale pentru ca a murdarit drumul cu noroi.

- Guvernul a anunțat ca vrea sa ia masuri, astfel incat o parte din cheltuieli sa fie reduse. Una dintre masuri prevede ca unii angajați sa nu mai primeasca cumulul pensie-salariu. Și in anii trecuți s-a discutat acest proiect, dar abia de curand a primit un vot pozitiv.

- Liderii din Coaliție au decis, luni dupa-amiaza, sa stopeze angajarile la stat și sa reduca 10% din cheltuielile cu bunuri și servicii, spune sursele Digi24. De asemenea, aceleași surse susțin ca premierul a cerut ca pana la noua lege a salarizarii sa nu creasca salariile bugetarilor, dar nici sa nu…

- Chiar daca inițial se vehicula informația ca guvernul ar putea renunța la inghețarea salariilor, alte surse indica faptul ca masura ar putea intra in vigoare foarte rapid, chiar de la 1 mai.De la aceeași data ar urma sa fie stopate și angajarile la stat, cu excepția situațiilor in care exista deficit…

- Conducatorii autor trebuie sa știe ca incepand de vineri, 21 aprilie și pana luni, 24 aprilie, in piața Iuliu Maniu din Zalau, pe porțiunea de la intersecția strazii Corneliu Coposu cu strada Andrei Șaguna, pana la intersecția cu bulevardul Mihai Viteazul vor fi executate lucrari de asfaltare, amenajare…

- Ascultatul muzicii la volum mare pare sa placa multora dintre baimareni. Doar ca in aceste cazuri se cheama Poliția Locala, care aplica amenzi. In ultima saptamana am avut numeroase situații de acest gen, fiind nevoie de intervenția autoritaților locale. „In data de 12.04.2023, orele 10.15, echipajul…