Seful NATO se ia de Germania: Trebuie sa dati mai multi bani!

- Grupul auto german Daimler trebuie sa cheme in service 774.000 de vehicule Mercedes-Benz vandute in Europa care sunt dotate cu softuri ilegale pentru controlul emisiilor poluante, anunta Ministerul german al Transporturilor, citat de publicatia Handelsblatt. Anuntul a fost facut dupa intalnirea…

- Grupul tarilor puternic industrializate (G7) va lua masuri in cazul in care Rusia va continua sa se implice in politica interna a altor state, a declarat premierul britanic Theresa May, in cadrul summitului din Quebec, relateaza site-ul postului BBC. Liderii au transmis un mesaj clar ca "o…

- Alianta Nord-Atlantica intentioneaza sa consolideze capacitatile de reactie rapida, pentru contracararea Rusiei, pregatind o noua structura de interventie de 30.000 de militari, afirma surse din cadrul Aliantei Nord-Atlantice citate de publicatia germana Welt am Sonntag. Diplomati NATO au…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat ca Donald Trump nu este un prieten de nadejde si ca actioneaza cu imprevizibil. Vorbind la un summit organizat in capitala Bulgariei, Sofia, despre viitorul tarilor balcanice, Tusk a declarat ca doreste ca Europa sa isi mentina strategia…

- Un avion rus de vanatoare de tip Su-27 a efectuat o interceptare "neprofesionista" a unui avion de spionaj de tip P-8 apartinand Marinei americane (US Navy) marti, in spatiul aerian international, la Marea Baltica, au declarat doi oficiali din cadrul Apararii pentru CNN. Avionul rus s-a apropiat…

- Partidul Social Democrat din Germania (SPD) va avea in premiera o femeie ca presedinte, dupa ce delegatii de la conferinta formatiunii care are loc la Wiesbaden au ales-o pe Andrea Nahles pentru a ocupa aceasta pozitie, relateaza Reuters si dpa. Nahles (foto, stanga), sefa grupului social-democrat…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat sambata ca sustine atacurile aeriene lansate in cursul diminetii in Siria de Statele Unite, Franta si Marea Britanie, actiunile fiind "necesare si adecvate" pentru a descuraja utilizarea armelor chimice in viitor. "Sprijinim faptul ca aliatii nostri…

- Uniunea Europeana are datoria sa previna reaparitia "dictaturilor" in sanul sau, a declarat luni prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, referindu-se la situatia din Polonia si Ungaria. Declaratiile au fost facute in urma unei intrevederi avute la Varsovia cu premierul polonez…