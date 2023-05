Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul polonez al apararii, Mariusz Blaszczak (FOTO), a declarat joi ca armata a avut cunostinta despre o posibila racheta care in decembrie s-a indreptat catre spatiul aerian al Poloniei, dar un comandant neglijent nu a informat pe nimeni despre acest incident, reactia ministrului venind dupa ce…

- Zeci de mii de polonezi au manifestat duminica pentru a apara reputatia fostului papa Ioan Paul al II-lea, acuzat recent ca ar fi ascuns fapte de pedofilie in timp ce era arhiepiscop, intr-o tara profund atasata credintei catolice, relateaza AFP. Cateva zeci de mii de polonezi calare, in costume istorice…

- Patru avioane de vanatoare MiG-29 au fost predate Forțelor Armate ale Ucrainei și au parasit deja teritoriul Slovaciei, a scris pe Facebook ministrul Apararii din aceasta țara, Iaroslav Nagy, mulțumind tuturor celor implicați in acest transfer pentru „munca fantastic de profesionista”, transmite BBC…

- Polonia va transfera Ucrainei in zilele urmatoare patru avioane de vanatoare MIG-29, a anuntat joi, 16 martie, presedintele Poloniei, Andrzej Duda, potrivit Agerpres . ”In primul rand, efectiv in urmatoarele cateva zile vom transfera catre Ucraina, daca am retinut bine, patru avioane pe deplin operationale”,…

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki a declarat marți, 14 martie, ca Polonia ar putea da Ucrainei avioanele de vanatoare MiG-29 sovietice ramase in stocurile sale in urmatoarele patru pana la șase saptamani, relateaza BBC . Potrivit presei poloneze, Morawiecki a facut aceasta afirmație in cadrul…

- Președintele polonez Andrzej Duda a anunțat transferul tancurilor poloneze Leopard catre forțele armate ucrainene, informeaza TVN24, scrie „Adevarul european”. La o ședința a Consiliului Național de Securitate, Duda a spus ca prim-ministrul Mateusz Morawiecki a sosit la Kiev in legatura cu acest eveniment.…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a mers vineri, la implinirea unui an de la invazia ruseasca, in capitala ucraineana Kiev, aducand cu el primele tancuri Leopard 2 de fabricație germana promise de Varșovia Ucrainei, relateaza Hotnews. Morawiecki a sosit in capitala ucraineana dimineața și a depus…