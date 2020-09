Seful Jandarmeriei Romane, colonelul Bogdan Enescu, a sosit joi dimineata la DNA, in legatura cu un dosar in care este acuzat, alaturi de fostii sefi, colonelul Ionut Catalin Sindile si generalul Constantin Florea, ca ar fi incasat ilegal plata pentru sute de ore suplimentare, prejudiciul fiind de peste 80.000 de lei. Enescu a sosit la […] The post Seful Jandarmeriei Romane, colonelul Bogdan Enescu, audiat la DNA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .