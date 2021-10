Stiri pe aceeasi tema

- Seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, Lucian Mihoc, se afla internat la Spitalul „Victor Babes”, dupa ce s-a infectat cu coronavirus. Desi se afla in prima linie a luptei cu pandemia, Mihoc nu era vaccinat impotriva Covid-19. Dupa ce s-a simtit rau, Lucian Mihoc a fost prima…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Timiș a decis sa trimita un echipaj de pompieri cu autospeciala care sa stea in curtea Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. „Ne e frica sa nu ne vina randul”, a spusn managerul spitalului, explicand de ce a facut cererea.…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, medicul Cristian Oancea, a solicitat Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis ca un echipaj al pompierilor sa fie alocat in permanenta acestei unitati medicale, pentru a elimina stresul posibilitatii izbucnirii unui incendiu…

- Veste foarte trista pentru iubitorii folclorului banațean. S-a stins din viața Petrica Moise, renumit cantareț de muzica populara. Acesta, in varsta de 74 de ani, era internat in stare foarte grava la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. In ciuda eforturilor medicilor, acesta…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis, convocat miercuri de subprefectul Ovidiu Draganescu, a decis ca municipiul Timisoara va intra, de joi, 16 septembrie 2021, pe Anexa 4 privind unele restrictii anti-pandemice, ca urmare a cresterii indicelui de infectare cu SARS-CoV-2, care…

- Cluj-Napoca a depașit marți incidența cazurilor de Covid-19 de 2/1.000 de locuitori. În prezent, incidența este de 2.10 infectari la mia de locuitori, dar înca nu s-au aplicat noi restricții. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU)…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis, convocat miercuri de subprefectul Ovidiu Draganescu, a decis ca municipiul Timisoara va intra, de joi, pe anexa 4 privind unele restrictii anti-pandemice, ca urmare a cresterii indicelui de infectare cu SARS-CoV-2, care a ajuns la 2,23 la mia…

- In contextul avertizarii *Cod Portocaliu* de fenomene meteo periculoase, valabil pentru județul Timiș, in intervalul 15.07.2021, ora 16:00 – 16.07.2021, ora 06:00, fortele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Banat” al judetului Timis au fost solicitate sa intervina, in jurul orei 23:29, pentru…