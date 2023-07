Stiri pe aceeasi tema

- Șeful IPJ Ilfov, Perșinaru Cristian, și adjunctul sau, Frunzeanu Ștefan, și-au dat demisia in urma scandalului azilelor groazei. Șeful IPJ Ilfov era anchetat, alaturi de adjuncții sai, in cazul caminelor groazei. Demisia a venit in urma anchetei demarate de Corpul de Control al IGPR la Inspectoratul…

- Conducerea Ministerului de Interne și a Poliției Romane au demarat procedura de inlocuire a echipei manageriale la IPJ Ilfov și Poliția Voluntari dupa scandalul „azilele groazei” din Voluntari, au declarat marți seara, 11 iulie, surse din interiorul MAI pentru Libertatea.Poliția Romana urmeaza sa anunțe…

- Șeful IPJ Ilfov și-a dat demisia marți seara, dupa cazul batranilor gasiți intr-un imobil in construcție in Tunari. Dupa plecarea acestuia din funcție urmeaza sa demisioneze și cei doi adjuncți ai sai.

- Caminele groazei, se iau primele masuri. Șefii IPJ Ilfov și ai Poliției Voluntari vor fi demiși. In urma dezvaluirilor privind condițiile inumane din azilele din Ilfov, ministrul de Interne a dispus trimiterea specialiștilor din Corpul de Control al Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR)…

- „Orice persoana de buna credința nu poate fi nepasatoare cand afla astfel de informații fie ca este vorba de azile din Ilfov sau alte județe. Nu poți sa aperi pe cineva care se face vinovat de rele tratamente, mai ales ca vorbim de oameni cu dizabilitați. In fiecare clipa a existenței noastre menirea…

- Azilele groazei - Catalin Predoiu trimite Corpul de Control al IGPR in Ilfov! Aceste verificari au fost demarate in urma dezvaluirilor potrivit carora batranii aflați in aceste azile erau umiliți, lasați fara mancare și medicamente de catre personalul acestor locații, unde ar fi trebuit sa-și petreaca…

- Olaf Scholz ii taie elanul lui Erdogan: Nu exista nicio legatura intre candidatura Turciei la UE si aderarea Suediei la NATOCancelarul german Olaf Scholz a declarat luni ca nu exista nicio legatura intre negocierile de aderare a Turciei la UE si intrarea Suediei in NATO, dupa cum a afirmat luni presedintele…

- Șeful DSP Ilfov, Teodor Gabriel Negulescu, și-a dat demisia. Acesta a susținut ca și-a „facut datoria”, deruland controale și dand amenzi azilelor in care aveau loc abuzuri de neimaginat. Este prima demisie in scandalul privind ororile din cele trei centre pentru batrani și persoane cu dizabilitați…