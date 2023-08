Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Predoiu, ministrul de Interne, a prezentat luni seara raportul Corpului de Control in ceea ce privește intervenția polițiștilor in cazul accidentului din 2 Mai, care a avut loc in data de 19 august. Un șofer sub influența drogurilor a ucis doua persoane și a ranit alte trei.

- Prima demisie la nivel superior in Poliția Romana, dupa tragedia de la 2 Mai. Șeful IPJ Constanța, chestorul Constantin Gluga, și-a inaintat demisia luni, 28 august. Anunțul a fost facut de ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu. Șeful Poliției Constanța și-a dat demisia din funcție in urma evenimentelor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a anuntat, luni, ca, in urma raportului Corpului de Control privind tragedia rutiera de la 2 Mai, s-a luat decizia declansarii cercetarii prealabile pentru neglijenta fata de inspectorul sef al Politiei Judetene Constanta. Ministrul a mai declarat ca șeful…

