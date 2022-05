Șeful Interpol, anchetat în Franța Procurorii francezi au deschis o ancheta cu privire la președintele agenției de poliție globala Interpol, Ahmed Nasser Al-Raisi, in urma acuzațiilor ca acesta ar fi fost complice la fapte de tortura, a spus un oficial, potrivit Reuters . Raisi, un oficial din Emiratele Arabe Unite, a fost numit președinte al Interpol in noiembrie 2021, in ciuda faptului ca mai multe organizații ale drepturilor omului reclamau ca acesta nu a acționat in ceea ce privește acuzațiile ca deținuții din EAU ar fi fost torturați. Un oficial din cadrul parchetului antitero de la Paris a precizat ca a fost numit un judecator… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

