- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat sambata ca, din discutiile avute cu factorii responsabili, este nevoie de „mai multa comunicare si prezentare” privind cariera de rezervist voluntar in Armata Romaniei pentru a creste numarul celor care doresc sa aplice in vederea obtinerii acestui statut. „Din…

- Ciuca: Acest razboi al Rusiei impotriva Ucrainei a influentat si va influenta de acum inainte viata noastra si toate marile decizii/ Acest razboi are un impact urias in plan politic, economic si social. Ne aflam intr-un nou moment de cumpana istorica Nicolae Ciuca a fost prezent, sambata, la ceremonia…

- Premierul a anuntat ca a discutat si cu presedintele Consiliului Judetean si cu primarul orasului Zlatna, despre acest subiect. ”Sigur, dumnelor sustin pe buna dreptate ca inca se mai poate beneficia de cunoastere in domniul respectiv. La Zlatna s-a facut prelucrarea cuprului si este o optiune pe…

- ”In tot acest parcurs de timp, de 8 luni de zile de cand ne aflam la guvernare, am luat deciziile pe baza unor analize cat se poate de reale, am comunicat de fiecare data cu onestitate si sinceritate masurile pe care putem sa le luam. Subiectul a fost discutat si ramane in discutie, in acest moment…

- Este nevoie ca legile Siguranței Naționale sa fie modificate, a declarat premierul Nicolae Ciuca intr-un interviu transmis la postul Radio Romania Actualitati. Șeful Executivului, care este general in rezerva și fost ministru al Apararii, s-a referit la pachetul de legi care reglementeaza Apararea și…

- Nicolae Ciuca a declarat ca reducerea de 50 de bani pe litru la carburanti se va putea vedea pe bonul fiscal. ”In analiza care s-a facut la nivelul specialistilor, am putut sa luam aceasta decizie ca incepand cu 1 iulie pe o perioada de 3 luni de zile sa asiguram o reducere a pretului la pompa cu…