Şeful grupului 3M anticipează o cerere ridicată pentru măştile faciale N95 în 2021 Mastile N95 sunt considerate cea mai buna optiune pentru protejarea impotriva infectarii cu noul coronavirus, iar cererea a depasit oferta pe parcursul crizei de sanptate. Grupul 3M a inceput sa mareasca productia de masti N95 in urma cu un an. ”Anticipam ca cererea pentru mastile respiratorii N95 va fi puternica pe parcursul anului. Cererea provine de la lucratorii din sectorul medical si de la cei aflati in prima linie. Aceasta este inca prioritatea noastra. Ne concentram sa raspundem cererii lor si a celei din unele industrii care necesita pritectia mastilor N95”, a spus Roman la o emisiune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

