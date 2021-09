Ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, a sosit joi in Libia pentru o scurta vizita pentru a arata sprijinul Berlinului fata de procesul de pace in aceasta tara dupa ani de conflict violent, transmite dpa.



Cu ocazia vizitei, Maas va redeschide ambasada Germaniei la Tripoli, care a fost inchisa in 2014, cand Libia se cufunda in razboi civil.



'Astazi, prin aceasta redeschidere, vrem sa aratam ca Germania este si ramane un partener angajat al Libiei. Dorim sa avem din nou o voce pe teren in capitala libiana', a declarat Maas.



Un guvern de tranzitie…