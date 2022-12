Am solicitat guvernatorului de la Cernauti o intalnire de urgenta maine (luni – n.r.) la ora 12.00 pentru a clarifica si gasi solutii cu privire la traficul foarte aglomerat din Vama Siret. Au aparut in spatiul public o serie de aspecte legate de motivele aglomerarii excesive si doresc sa le lamurim la fata locului, cu domnul Zaparaniuk (Ruslan Zaparaniuk – seful Administratiei Militare Regionale Cernauti – n.r.), mai ales ca in ultima perioada coada de tiruri in judetul Suceava a ajuns la 20 km zilnic si creeaza un mare disconfort celor din judetul Suceava, dar si celor aflati in trafic”, a declarat…