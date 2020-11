Șeful CNCAN, Gheorghe Ioniță, pe tobogan Comisia Naționala pentru Controlul Activitaților Nucleare (CNCAN) este la ora actuala intr-o situație extrem de delicata ca urmare managementul dezastruos implementat de catre actualul președinte Gheorghe Ionița impus de PNL Valcea. Potrivit informațiilor noastre, președintele CNCAN este preocupat doar de promovarea și soluționare acelor probleme care vizeaza interesele sale și ale unui anumit consilier pensionar provenit din anturajul unui om de afaceri controversat. Insa, angajații CNCAN sunt exasperați de faptul ca Gheorghe Ionița nu a facut niciun demers pentru marirea salariilor angajaților,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

